Date de conditionnement, aspect visuel, fraîcheur, origine : quatre conseils pour bien choisir ses fruits de mer pour les fêtes

Plus que 24 heures avant le réveillon de Noël. Vous êtes peut-être en train de faire vos dernières courses afin de préparer le repas que vous servirez à vos convives. Parmi les incontournables, on trouve notamment les fruits de mer. Ces mets de qualité doivent être soigneusement choisis si vous voulez être sûr de leur goût et de leur fraîcheur. franceinfo vous livre quatre conseils pour faire le meilleur choix possible.

Regardez soigneusement la date

Jetez d'abord un coup d'œil aux étiquettes. Elles nous renseignent sur la date de conditionnement des coquillages, donc le moment auquel ils sont sortis de l'eau. Il faut chercher la date la plus récente possible. "On peut avoir des huîtres qui ont parfois une semaine ou dix jours", alerte Charles Guirriec, fondateur de Poiscaille, un site qui propose des paniers marins en circuits courts. "Elles sont consommables mais si vous ne les mangez pas immédiatement, la qualité peut être mauvaise et elle peuvent même mourir. Si elle commencent à bâiller, ce n'est pas bon signe."

Observez la tête des crustacés

En ce qui concerne les homards et les langoustes, pensez aussi à regarder de plus près la tête de votre crustacé avant de l'acheter. Il faut notamment prendre garde "si on voit des petits bouts d'antenne toute courtes, alerte Charles Guirriec. S'il n'y en a qu'une, ça va parce qu'elle peut s'être cassée pendant le transport ou durant une bagarre dans le viver. En revanche, s'il a vraiment deux petites antennes, c'est mauvais signe. C'est un crustacé qui va avoir fait plusieurs mois de vivier et la qualité risque de s'en ressentir."

Privilégiez les produits vivants

Pour être sûr de la fraîcheur de ses fruits de mer, il vaut mieux privilégier des produits vivants plutôt que déjà cuits et préparés. "Je n'avais pas envie de les cuire moi-même, c'est un peu de la fainéantise", reconnaît Benoît, qui a commandé des langoustines cuites pour son réveillon en famille. "Il aurait fallu des grandes casseroles parce que j'ai pris un certain volume et je n'avais pas envie de m'embêter avec ça", reconnaît-il. Si c'est parfois plus simple, cela ne vous permet pas de vérifier la bonne qualité du produit avant transformation.

Vérifiez l'origine des produits

De plus en plus de clients demandent des produits issus de la pêche française. Si cela vous permet de vous assurer de la qualité et du respect de certaines normes, ce n'est pas toujours compatibles avec certains produits phares de Noël. "Il y a des choses qui ne viennent pas forcément de nos côtes, comme les crevettes. Elles viennent de Madagascar. On a aussi de la gambas sauvage", admet Julien Hiérax, poissonnier à Paris. Pour lui, l'origine ne fait pas tout. "C'est important de proposer le choix aux clients." Même si cela fait son effet sur une table de fête, il vaut mieux éviter pour limiter son impact écologique. En alternative au saumon fumé d'Écosse ou de Norvège, le site Poiscaille propose par exemple des tentacules de poulpe français fumées.