Cadeaux : des jouets high-tech très demandés

Les jouets high-tech font aussi partie de la tendance des cadeaux de Noël, au salon Kidexpo, qui s'est ouvert mercredi 23 octobre à Paris. Sur certains jouets il est possible d'allier le virtuel et le réel. "D'un côté, il y a les jouets physiques que l'on peut manipuler, de l'autre côté, il y a des applications et la tablette interactive permet de faire le lien en reproduisant fidèlement tous les mouvements que l'on va faire", explique Adrien Guerra, directeur marketing chez Tori.

Jouet avec sa création

Là où les deux mondes vont se rencontrer, c'est grâce à ces deux planches de carton. "Absolument, c'est un temps hors écran qui va permettre aux familles de faire rentrer leurs créations à l'intérieur du jeu et de personnaliser l'expérience", indique Adrien Guerra. Il sera ainsi possible de créer sa propre fusée avec un carton et ensuite de jouer avec sa propre création à l'intérieur du jeu. Ces jouets high-tech font partie du top 3 des jouets demandés par les enfants au Père Noël.

Le JT

Les autres sujets du JT