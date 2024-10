Cinq questions sur la Chouette d'or, retrouvée après plus de trente ans de chasse au trésor

Le jeu créé par Régis Hauser et Michel Becker tenait en haleine depuis trente et un ans des milliers de passionnés d'énigmes à travers le monde. Sa résolution laisse un grand vide pour toute une communauté, mais quelques questions restent en suspens.

C'est l'épilogue d'un mystère qui durait depuis trois décennies. L'énigme de la Chouette d'or a vraisemblablement été résolue, jeudi 3 octobre. "Nous vous confirmons que la contremarque de la Chouette d'or a été déterrée cette nuit", a écrit sur le forum Discord consacré à la chasse au trésor le cocréateur du jeu, Michel Becker. "Il est par conséquent inutile de vous déplacer pour aller creuser sur l'emplacement que vous supposez être celui de la cache. Comme annoncé précédemment, nous vérifions la validité de la solution proposée", a-t-il ajouté.

Michel Becker doit communiquer sur YouTube vendredi pour donner les premières informations sur cette découverte. Cette annonce met fin à une quête qui a passionné des milliers de "chouetteuses" et "chouetteurs" à travers le monde, et sur laquelle franceinfo revient en cinq questions.

D'où vient ce jeu ?

Le jeu Sur la trace de la Chouette d'or a été lancé en avril 1993 par deux hommes : Régis Hauser, qui avait pris le pseudonyme de Max Valentin pour ne pas être harcelé par les passionnés, et l'artiste Michel Becker. En 1993, le premier enterre quelque part en France une réplique en bronze d'une sculpture de chouette, réalisée par le second et faite d'or d’argent et piquée de rubis et de diamants. Celui ou celle qui la trouverait remporterait la version originale de l'œuvre.

Auteur de livres sur le marketing, Régis Hauser pensait que son énigme ne résisterait pas plus de quelques mois. Elle a finalement traversé les époques, passant du Minitel et du caméscope, au GPS et aux smartphones, pour s'achever sur des plateformes telles que Discord. Michel Becker venait sur les plateaux de télévision présenter le jeu, mais sans en connaître la solution. Régis Hauser, lui, était plus discret et toujours masqué.

Pour aider à la résolution de ce mystère, Régis Hauser a publié un livre contenant 11 énigmes. Des textes brefs y accompagnent des peintures : ce sont les seuls indices dont disposaient les acheteurs de ce livre, vendu à l'origine 95 francs (14,50 euros). La dernière édition en date, en 2022, coûte 37,95 euros.

"Une fois qu'on a résolu une énigme, c'est un cryptage simple, ça vous donne un terme nébuleux, [comme] 'la nef encalminée' ou 'le navire noir perché' que vous devez interpréter", raconte à franceinfo Laurline Danguy des Déserts, qui a réalisé le documentaire A la poursuite de la Chouette d'or, disponible sur Canal+. Pour mettre en place son jeu de piste, Régis Hauser "s'est inspiré d'une chasse au trésor qui vient d'Angleterre, qui s'appelle Mascarade et qui a eu un immense succès", ajoute-t-elle.

Pourquoi cette chasse a-t-elle connu un tel succès ?

Au fil des décennies, la communauté de "chouetteuses" et "chouetteurs" s'est agrandie. Elle comptait en 2010 plus de 200 000 personnes dans le monde, selon France 3 Grand Est. Ces chercheurs d'or se sont pris de passion pour ce mystère savamment mis en place. "Les énigmes de Régis Hauser étaient géniales, superbement écrites, une œuvre d'art en soi. On ne retrouvera pas ce niveau-là… Il y aura peut-être d'autres chasses, mais celle-ci restera mythique", raconte le "chouetteur" Kaspius à France 3.

La mort de Régis Hauser en avril 2009 aurait pu mettre fin au jeu, d'autant que Michel Becker entre ensuite dans un long conflit judiciaire avec les héritiers de son acolyte pour obtenir l'enveloppe contenant la solution de l'énigme. Miné par les difficultés financières, l'artiste tente même de vendre la sculpture aux enchères en 2014. Drouot recule face à la mobilisation de la communauté des chasseurs de trésor. En 2021, les descendants de Régis Hauser lui permettent enfin de voir la solution, gravée sur une vieille disquette.

Une nuit, il vérifie avec une huissière que la contremarque est toujours là où Régis Hauser l'a enterrée. Il trouve un oiseau en fer rouillé et lui substitue une nouvelle chouette en bronze.

Où et comment la chouette a-t-elle été retrouvée ?

C'est l'une des questions qui subsiste. La relance du jeu sur la plateforme Discord et des indices supplémentaires distillés par Michel Becker ont, semble-t-il, permis un épilogue. En fonction des énigmes, plusieurs pistes ont été évoquées depuis trois décennies. La région de Bourges (Cher), la Bourgogne, les villages de Chazemais (Allier) ou aux environs de Saulzais-le-Potier (Cher), situés en plein centre du pays, le Mont-Saint-Michel, les Landes ou encore près de la Via Podiensis, un chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, ont tour à tour été envisagés par les "chouetteurs", recense le site L'Internaute.

L'une des pistes les plus sérieuses menait vers la Moselle, département dont est originaire Régis Hauser. La contremarque se trouverait au lieu-dit Les Bornes Saint-Martin, près de Dabo (Moselle). "L'énigme [baptisée] 500 par exemple, nous parle d'une spirale à quatre centres. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette spirale à quatre centres serait en fait la route qui monte au Rocher" de la commune, rapporte Eric, un "chouetteur", à France Bleu Lorraine Nord.

Pour éviter de voir des trous être creusés partout, Michel Becker avait fini par créer un site de vérification des solutions. Chaque enquêteur devait payer 10 euros à chaque fois qu'un chercheur voulait soumettre des coordonnées géographiques, détaille Libération.

Qui est l'heureux gagnant ?

Voici l'autre grande question en suspens. Pour le moment, le mystère est total. Michel Becker devrait en dire plus dans la vidéo YouTube attendue vendredi par toute une communauté. Une chose est sûre, si l'heureux ou l'heureuse élu(e) a bien trouvé la réplique de la chouette, il va faire des milliers de malheureux. "Ça va laisser un vide parce que c'est plusieurs années de ma vie", a déclaré à l'AFP Lizzy Brynn, 31 ans, vidéaste sur YouTube et "chouetteuse" depuis quatre ans. "Il y a une bonne page de leur vie qui va se tourner", analyse pour France 2 Florian Della Gloria, autre passionné.

Sur la plateforme Discord, le désarroi est immense depuis jeudi matin. "Vérifiez que vos copains "chouetteurs" vont bien moralement. Va peut-être y avoir des drames, ce que je n'espère pas" ; "C'est la fin d'une époque. C'est un peu comme quand les gens chialent parce qu'une star est morte (...) Ils voient partir une partie d'eux-mêmes, du passé fantasmé", retranscrit Libération.

Combien vaut-elle aujourd'hui ?

A la création du jeu de piste, la valeur de la chouette avait été estimée à un million de francs (environ 150 000 euros). La sculpture originale confectionnée par Michel Becker pesait une dizaine de kilos en métaux précieux, principalement de l'argent, mais aussi de l'or, incrustée de diamants.

En trente et un an, le cours de l'or a considérablement augmenté, une once d'or valant près de 2 600 dollars (2 400 euros) actuellement, selon la Banque de France, contre 400 dollars (334 euros) en 1990, selon le site Veracash.com qui recense le cours de l'or et de l'argent. S'ajoute la satisfaction, inestimable, d'avoir résolu une énigme sur laquelle des dizaines de milliers de passionnés se sont cassé les dents.