Gare à la déprime, surtout dans les Hauts-de-France

Ce lundi est décrété jour le plus déprimant de l'année. Concept lancé en 2005 par une agence de voyages britannique, formule mathématique à l'appui. Une formule peu compréhensible, voire farfelue, de l'aveu même de son auteur, un universitaire missionné et payé par le voyagiste pour fixer cette bien triste date. Ce 15 janvier combinerait tous les facteurs de morosité : un lundi, jour de retour au travail, après les fêtes à un moment où il y a des dettes à rembourser et où les bonnes résolutions de la nouvelle année commencent à céder. La paie est encore loin, les prochaines vacances aussi et l'hiver bat son plein.

1h42 de soleil en 2018

La météo est particulièrement capricieuse. Froid, vent, pluie et manque de lumière, notamment dans les Hauts-de-France, où la presse locale s'interroge : Il est mort le soleil ? Avec seulement 1h42 de soleil depuis le début de l'année, la région pourrait battre le record du plus faible nombre d'heures d'ensoleillement jamais enregistré depuis l'après-guerre.