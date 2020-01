VIDEO. Dans l'intimité de Jean-Claude Gaudin, futur ex-maire de Marseille

Jean-Chaude Gaudin, maire de Marseille depuis 1995, a grandi dans le quartier populaire de Mazargues, au sud de la ville, dans le IXe arrondissement. Fils unique d’un maçon et d’une femme de ménage, l’ancien ministre, sénateur et député habite toujours dans la maison familiale. Et c’est seulement la deuxième fois qu’une caméra peut y entrer. Il reçoit ce jour-là le magazine "13h15 le dimanche" (replay).

Le futur ex-maire de la deuxième commune de France (il ne se représente pas aux élections municipales de mars 2020) reconnaît d’emblée qu’il va lui falloir s’habituer "à être plus souvent ici… Eh oui, à être plus souvent ici… Dans quelques semaines ou quelques mois, je me prendrai un peu de repos, dit l’édile de 80 ans. Le stress me fait un peu vieillir plus vite que prévu. Avec l’âge, maintenant, je m’inquiète plus. Je m’inquiète plus qu’avant." Il vit seul dans cette maison, aidé de sa gouvernante Marie.

"Je n’ai pas voulu me marier"

L’ancien professeur d’histoire collectionne les figurines de Napoléon qui décorent son intérieur où aucune photo de famille n’est visible. Seuls sont exposés les objets ayant trait à sa vie politique : "J’ai effectivement quelques souvenirs… Ces quelques photos symbolisent ma dernière présidence en 2017, quand j’ai quitté la haute assemblée." L’ancien premier vice-président du Sénat a notamment rapporté un tampon buvard en bois : "Je le garde précieusement."

"Je n’ai pas voulu me marier… Si je me mariais, il fallait assurer un ménage, m’occuper des enfants et je n’avais pas les moyens financiers de satisfaire cette vie politique, explique Jean-Claude Gaudin. Et donc, je me suis engagé politiquement. Peut-être que j’ai un peu de regrets aujourd’hui de ne pas avoir d’enfant, parce que, en vieillissant, ça me manque plutôt. Mais je ne regrette pas ce que j’ai fait. D’ailleurs, je ne regrette rien de ce que j’ai fait dans ma vie."