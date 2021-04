Le défi écologique d'un Alsacien : rouler dans un rayon de 100 km autour de Strasbourg avec un vélo électrique solaire

Jérôme Zindy est parti ce lundi 26 avril de Strasbourg. Et le voyage a plutôt bien commencé. "Une journée comme aujourd’hui où l’on a du soleil, on n’a pas besoin de se brancher sur le secteur. Le vélo produit sa propre énergie. C'est absolument génial" se réjouit-il. Voyageur engagé, ce natif de Mulhouse a installé un panneau solaire sur son vélo électrique. Car l’objectif de ce périple est de voyager en limitant l’impact carbone sur l’environnement. Jérôme Zindy n’ira pas au-delà de 100 km de Strasbourg. Il veut prouver qu’on peut voir des merveilles à côté de chez soi, sans prendre l’avion, la voiture ou le train. "On a finalement peu le réflexe de se dire: je vais partir en voyage et dormir à 30 ou 40 km de chez moi" explique-t-il.

Les producteurs locaux valorisés

Mettre en avant les circuits courts est l’autre intention de Jérôme Zindy. Chaque jour, il a prévu d’aller à la rencontre de producteurs locaux. Une initiative saluée par Fatima Riahi, responsable d’une association qui allie maraichage bio et insertion sociale à Strasbourg. Elle a été la première à recevoir sa visite. "Je trouve cela très chouette et super intéressant pour nous. Montrer qu’on peut faire des choses en agriculture urbaine : produire des légumes et nourrir des gens. C’est formidable".

Un voyage à suivre sur les réseaux sociaux

Avec son vélo électrique solaire, Jérôme Zindy n’en est pas à son premier voyage de 100 km autour d’une ville. Il a lancé ce concept l’été dernier en partant d’Avignon, ville où il réside désormais. Ses périples sont à chaque fois filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. Pour suivre les 24 étapes de son road trip autour de Strasbourg, rendez-vous sur les sites des dix-huit offices du tourisme d’Alsace partenaires.