Fessées, gifles, violences verbales... Les enfants humiliés font des adultes fragilisés

Jean-Luc Viaux, auteur de cet article, est professeur émérite en psychologie à l'université de Rouen Normandie. La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

Une campagne nationale contre les "violences éducatives ordinaires" vient d'être lancée sur internet, mardi 23 janvier, par la Fondation pour l'Enfance, et se poursuivra ensuite à la télévision. "Frapper", "humilier", "crier sur son enfant", "c'est le marquer pour longtemps", soulignent les vidéos diffusées par cette fondation reconnue d'utilité publique, dans le but de "sensibiliser les parents".

Le médecin généraliste Gilles Lazimi, coordinateur de la campagne, en a expliqué les objectifs à l'AFP : "Il n'y a pas de petite claque, ni de petit coup, ni de paroles anodines envers nos enfants. Toutes ces pratiques que nous reproduisons parce que nous les avons subies sont des violences, peuvent les marquer pour longtemps, et retentir sur leurs acquisitions et leur devenir". Et d'ajouter : "Entre adultes, toute violence est un délit, alors pourquoi ne l'est-elle plus quand elle a pour cibles nos enfants ?"

Ainsi, l'idée de les élever sans violence fait, lentement, son chemin dans notre pays, même si la majorité des citoyens considèrent encore la fessée comme un geste sans grande conséquence. De nombreuses études, pourtant, montrent que les enfants humiliés font des adultes fragilisés.

Un plan de lutte contre les violences aux enfants

Le tout premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants avait été adopté le 1er mars 2017.

En 2014, quand j'ai commencé à parler d'éducation sans violence, je me suis heurtée à du scepticisme, à de la raillerie, voire à de l'hostilité. Aujourd'hui, de très nombreuses personnes soutiennent ces pratiques.Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmesen décembre 2016 dans "La Croix"

Le précédent gouvernement avait pourtant essuyé un revers dans son effort pour modifier les pratiques au sein des foyers. Un amendement en faveur de l'éducation sans violence glissé dans la loi égalité et citoyenneté devait en effet modifier le texte du Code civil sur l'autorité parentale. En janvier 2017, pourtant, il avait été censuré par le Conseil constitutionnel, pour des raisons de forme – et non de fond.

"À l'exclusion de tout traitement cruel"

La portée de l'amendement était avant tout symbolique, la formulation visant à faire prendre conscience que l'on peut éduquer les enfants sans l'exercice de la force physique. L'article 371-1 du Code civil est ainsi rédigé : "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne". L'amendement y ajoutait ces mots : "Et à l'exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles".

La précision témoignait de l'évolution nécessaire des mentalités. Cela n'a pourtant pas empêché des médias de prendre à la légère cette initiative législative ambitieuse en la réduisant à la volonté d'interdire la fessée, le quotidien Le Monde titrant par exemple "l'amendement contre la fessée censuré". Du coup, le débat sur l'éducation sans violence a été – trop vite – évacué. On a surtout entendu des réflexions de nature à reproduire indéfiniment la violence, des variations sur le même thème, "quand j'étais petit, j'ai pris des fessées et je n'en suis pas mort".

L'ampleur des violences toujours exercées contre les enfants peut être estimée à partir de données épidémiologiques. Plus de 250 infanticides (définis comme le meurtre d'un enfant de moins d'un an) sont commis chaque année, selon l'extrapolation d'une étude Inserm portant sur la période 1996-2000. 180 à 200 syndromes de bébé secoué surviennent chaque année en France, en dépit d'une intense campagne d'information dans les maternités. Ces chiffres ne concernent que les tous petits et ils sont, à eux seuls, effarants.

La maltraitance, présente dans tous les milieux sociaux

Le tableau qui se dessine à partir d'un sondage de l'association L'Enfant bleu, réalisé en 2015, est plus saisissant encore. Ainsi, 14% des personnes interrogées déclarent avoir été victimes de maltraitances physiques, sexuelles ou psychologiques au cours de leur enfance. 45% suspectent au moins un cas de maltraitance dans leur environnement immédiat, c'est-à-dire famille, voisins, collègues ou amis proches. Par ailleurs, pour une majorité d'entre eux, la maltraitance des enfants est un phénomène à la fois fréquent (72%), présent dans tous les milieux sociaux (88%), et reste un sujet tabou, dont on ne parle pas (72%).

Comment comprendre, alors, le sondage indiquant, en 2015, que 7 Français sur 10 étaient opposés à l'interdiction des châtiments corporels envers les enfants ?

Ainsi, les trois quarts des Français sont convaincus que la maltraitance est une pratique fréquente. Et la même proportion considère acceptables les gifles et la fessée ! Ce hiatus s'explique par un phénomène bien connu des psychologues : dans l'esprit des parents, la maltraitance, ce sont les autres.

Une correction certes un peu forte…

Les professionnels en charge de la protection de l'enfance ont tous entendu un jour des couples dont les enfants ont dû être placés après un constat médical de coups et blessures dire que, jamais au grand jamais, ils ne les avaient "maltraités". Certes, admettaient-ils, la correction avait pu être un peu forte mais comment faire autrement ? Et pourquoi leur adresser des reproches et pas à leurs voisins, qui font bien pire ? Sans compter tous ces parents qui laissent traîner leurs enfants dans les rues…

La violence éducative est banalisée, et ce quelle que soit l'origine sociale. De sorte qu'on constate aujourd'hui dans notre société un malentendu, doublé d'une cécité des pouvoirs publics, quant au coût de ces violences en termes de santé publique et de désagrégation sociale.

Les conséquences de la violence éducative ordinaire sur les enfants sont établies, et ce depuis longtemps, comme le montre l'article que j'avais publié dès 1998 dans Les Cahiers de la sécurité intérieure, "Enfant de moins de 3 ans, les conséquences de la maltraitance". Celles des abus sexuels sont soulignées par la psychiatre Muriel Salmona dans l'ouvrage collectif paru en 2017, Pratique de la psychothérapie EMDR (Dunod), sous la direction de Cyril Tarquinio, professeur de psychologie clinique de la santé à l'Université de Lorraine.

Un développement cognitif compromis

Un enfant humilié ou battu, a fortiori un enfant violé, souffre de psychotraumatismes. Cette situation compromet son développement cognitif, ce qui nécessite du soutien scolaire et un enseignement spécialisé, et entraîne aussi souvent échec scolaire, abandon des études et absence de diplôme.

Le trouble de la personnalité le plus fréquent, tant chez les jeunes délinquants que chez les adolescents suicidaires, marginaux ou décrocheurs, est celui de la personnalité "borderline". Il est caractérisé par des tendances dépressives, addictives, dépendantes et suicidaires, souvent de l'agressivité et une adaptation sociale précaire. On sait avec certitude, depuis les années 1970, que ce trouble est lié à des traumatismes vécus dans la première enfance.

En d'autres termes, les violences subies par les enfants se payent par une incapacité sociale, une dépendance et une vulnérabilité qui mobilise la médecine, plus spécialement la pédiatrie et la psychiatrie, et les services sociaux. Les études qui le démontrent sont recensées par l'Institut australien des études sur la famille sous le titre devenir de l'enfant victime de maltraitance sexuelle, dans leur article paru en 2015 dans les Annales médico-psychologiques.

Une fragilité à l'âge adulte

Ces psychotraumatismes engendrent, à l'âge adulte, des troubles somatiques autant que psychiatriques, ainsi que la majorité des désocialisations. Beaucoup de soignants n'en ont pas conscience, car s'intéresser à l'enfance d'un patient est désormais considéré comme une vieille lune portée par des psys dépassés, car imbibés de freudisme. Il est plus moderne de parler de "harcèlement moral" ou de "burn-out" que de fragilité traumatique acquise dans les premières années de la vie.

Mais les faits cliniques sont têtus. Dès qu'un adulte bute sur un rapport de force semblable à celui vécu au cours d'une enfance sous emprise, la soumission apprise engendre chez lui la violence par réaction, la dépression ou d'autres troubles psychiques graves.

La prévention des désordres familiaux et sociaux

L'incitation à une éducation sans violence, telle que portée par la campagne nationale actuellement visible sur les écrans, va dans le sens, d'abord, du respect de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle participe, ensuite, à la prévention des désordres familiaux et sociaux, en combattant l'idéologie néfaste d'une éducation usant des rapports de force.

La clinique éducative et psychologique moderne en a démontré la nécessité. Comme l'écrit la Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE) dans son communiqué de presse du 31 janvier 2017, "l'éducation sans violence n'est pas laxiste, ce n'est pas laisser faire l'enfant-roi qui aurait tous les droits. Bien au contraire. Elle est exigeante, demande patience, dialogue, explications en permanence. C'est à ce prix que les enfants d'aujourd'hui, élevés avec soin et dans la dignité, seront les adultes de demain respectueux, pacifiques et emphatiques".

Cette évolution ne peut se produire qu'avec le temps, à force "d'éducation" des citoyens, précisément. Et avec l'avènement, sans doute, d'une nouvelle génération. Elle passe par une éducation à l'intimité (connaître les limites de son espace psychique et corporelle, reconnaître celui de l'autre à travers l'expression des émotions) et à la socialité (savoir partager des activités et construire avec l'autre) qui permet de déterminer les limites entre soi et l'autre. Car la capacité à respecter les autres suppose de savoir, d'abord, se respecter soi.