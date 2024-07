Brevet 2024 : découvrez les sujets de dictée, de grammaire et de rédaction sur lesquels les collégiens ont planché

Les épreuves écrites de français et mathématiques du Diplôme national du brevet (DNB) ont lieu ce lundi. Celles d'histoire-géographie, de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) mardi.

Près de 860 000 collégiens passent lundi 1er juillet et mardi 2 juillet les épreuves écrites du brevet. Les épreuves écrites de français et mathématiques du Diplôme national du brevet (DNB) ont lieu lundi et celles d'histoire-géographie, de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) mardi.

Dans l'Hexagone, à La Réunion et à Mayotte, les épreuves de français ont eu lieu le matin (de 9h à 12h15) et les maths se dérouleront l’après-midi (de 14h30 à 16h30). En série générale, la dictée, la rédaction et l'épreuve de grammaire et compétences linguistiques portait sur La chambre des officiers, de Marc Dugain. En série professionnelle, les sujets s'articulaient autour d'Histoires naturelles, de Jules Renard.

