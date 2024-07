Direct Brevet 2024 : les élèves de troisième passent les épreuves de français et de mathématiques, découvrez les sujets au fil de la journée

C'est l'heure des épreuves écrites du diplôme national du brevet (DNB) pour les collégiens. Les élèves de troisième planchent, lundi 1er juillet, sur les épreuves de français et de mathématiques. Cette année, 858 409 candidats sont inscrits en France métropolitaine et dans les départements et régions d’Outre-mer, selon le ministère de l'Education nationale.

Dans l'Hexagone, à La Réunion et à Mayotte, ils se confrontent à des exercices de grammaire et à une dictée, de 9 heures à 10h30. Puis, c'est un exercice de rédaction qui les attend entre 10h45 et 12h15. Ils s'attelleront ensuite aux mathématiques, de 14h30 à 16h30. Suivez notre direct.

Dernière ligne droite pour les épreuves écrites mardi. Le marathon des épreuves écrites continue et se termine mardi, avec l'histoire-géographie entre 9 et 11 heures, les sciences entre 13h30 et 14h30, et la langue vivante étrangère de 15 heures à 16h30 (uniquement pour les candidats individuels ou libres). En parallèle, les collégiens sont aussi convoqués à une épreuve orale, qui porte sur un projet réalisé durant l'année scolaire, dont la date leur est communiquée individuellement par leur établissement.

La moitié des points grâce au contrôle continu. Le DNB est évalué sur 800 points : 400 points de contrôle continu et 400 points d'épreuves finales. Il faut décrocher au moins 400 points pour l'obtenir. Pour rafler la mention assez bien, il faut cumuler 480 points. Pour la mention bien, 560 points, et pour la mention très bien, 640 points.

Les résultats publiés entre le 8 et le 12 juillet. Les résultats du brevet 2024 seront rendus publics à compter du 8 juillet et jusqu'au 12 juillet, académie par académie. Franceinfo vous donne la possibilité de parcourir ces résultats grâce à son moteur de recherche.