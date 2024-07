Brevet 2024 : découvrez les résultats des académies de Bordeaux, de Lyon, de Montpellier ou de Guadeloupe publiés ce jeudi

L'heure de la délivrance a sonné pour les collégiens. Les résultats du brevet 2024 sont dévoilés académie par académie du lundi 8 au vendredi 12 juillet. Les noms des diplômés sont attendus jeudi 11 juillet dans 14 académies. Franceinfo vous donne la possibilité de parcourir les résultats grâce à son moteur de recherche.

Selon le ministère de l'Education nationale, les académies de Besançon et Dijon ouvrent le bal à 9h30, suivies par celles de Caen à 10 heures, de la Corse et de Reims à 11 heures, de Montpellier à midi, de Bordeaux à 13 heures, de Lyon à 14 heures, de Nice à 15 heures et de Grenoble et Poitiers à 17 heures. Enfin, l'académie de Nantes clôture la marche à 18 heures. En Guadeloupe et en Martinique, les résultats sont disponibles à 11 heures (heure locale).

Les élèves de troisième ont passé les épreuves de français et de mathématiques le 1er juillet et celles d'histoire-géographie et de sciences le 2 juillet. Des sessions de remplacement, à destination de ceux qui n'ont pas pu se présenter aux épreuves de juin, sont prévues les 19 et 20 septembre.