Résultats du bac 2022 : où et à quelle heure pourra-t-on les consulter ?

Près de 710.000 candidats attendent, mardi 5 juillet, les résultats du baccalauréat. Ceux-ci seront affichés dans les lycées ou consultables directement sur la plateforme des résultats aux examens de franceinfo.fr. Seuls les résultats des candidats reçus à l'examen et des candidats ayant donné leur consentement pour une publication en ligne seront consultables sur notre plateforme.

Plus de la moitié (53,7%) ont présenté le bac général, qui se compose désormais d'un tronc commun, complété par deux enseignements de spécialité choisis à la carte par les élèves. Ils sont 26,2% à passer le bac professionnel et 20% le bac technologique.

Les résultats seront publiés dès 8 heures pour l'académie d'Aix-en-Provence, à 8h30 pour l'académie d'Orléans-Tours, et Reims (pour le bac général et technologique), à 9h pour les académies de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges (pour le bac général et technologique), Nantes, et Poitiers, et à partir de 10 heures pour toutes les autres académies (Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Corse, Créteil, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nice, Normandie, Paris, Rennes, La Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles).

Une année peu perturbée par le Covid

Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale).

Cette année, les épreuves du nouveau bac général (pour lequel les élèves choisissent deux enseignements de spécialité) se sont déroulées en intégralité, pour la première fois après deux années perturbées par le Covid. Les deux épreuves de spécialité passées par chaque candidat ont cependant dû être décalées de mars à mai et des aménagements ont été décidés en raison de la crise sanitaire.

Les épreuves de rattrapage démarreront dès le lendemain des résultats, mercredi 6 juillet, et se tiendront jusqu'au vendredi 8 juillet.