Baccalauréat : comment sont notées les copies ?

Samuel Julien a 78 copies d'histoire-géographie à corriger. Avant de s'y mettre, l'enseignant a participé à une réunion d'entente avec plusieurs professeurs. On lui a remis un document contenant des éléments de correction et des indications sur les attentes de l'administration. "Les éléments de valorisation permettent de compenser des faiblesses éventuelles. Cela entraîne l'attribution de points supplémentaires par rapport à la note globale attribuée à la copie", lit le professeur.

88% des candidats ont obtenu le baccalauréat en 2018

Au milieu de ses corrections, Samuel Julien contacte son coordinateur pour savoir s'il a été trop sévère ou trop généreux. Dans une autre académie, une professeure de français, Véronique Delacotte, explique qu'on peut lui demander de gonfler les notes. "On n'acceptera pas d'avoir de trop mauvaises notes. On ne pourra pas rendre un paquet de copies avec 7/20 de moyenne. Dans ce cas, on vous demandera de rehausser vos notes", confie-t-elle. En 2018, 88% des candidats ont obtenu le baccalauréat.

