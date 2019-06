Bac : découvrez les sujets de mathématiques et de management des organisations sur lesquels se penchent les lycéens

Vendredi, plusieurs séries passent l'épreuve de mathématiques.

Sortez les calculatrices. Vendredi 21 juin, les élèves de plusieurs filières se penchent sur l'épreuve de mathématiques. Les lycéens des séries ES et L ont trois heures pour cet examen. Les séries S ont pour leur part quatre heures pour terminer leur épreuve, qui compte coefficient 7. L'enjeu est de taille, enfin, pour les scientifiques qui ont choisi cette matière en spécialité : coefficient 9.

Les élèves de la filière Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) passent de leur côté l'épreuve de management des organisations. Ils travaillent ce vendredi sur "la fabrique de bérets Laulhère, qui existe depuis 175 ans", située dans les Pyrénées, et ses "choix pour s'adapter au marché et mettre en avant l'élégance des produits français". Voici tous les sujets du jour, dans leur intégralité :