Bac 2023 : les notes des épreuves de spécialité sont disponibles

Les examens pour les spécialités, qui comptent pour un tiers de la note finale, se sont déroulés mi-mars.

Fin du suspense pour les lycéens. Les résultats des épreuves de spécialité du baccalauréat, qui comptent pour un tiers de la note finale, sont publiés mercredi 12 avril sur l'espace Cyclades. Du 20 au 22 mars, quelque 536 000 candidats issus des filières générale et technologique ont planché sur ces épreuves.

Ces notes seront également intégrées sur Parcoursup. "La tenue de ces épreuves en mars permet pour la première fois la prise en compte des notes obtenues par les candidats dans la procédure d'accès aux formations de l'enseignement supérieur via Parcoursup", écrit le ministère de l'Education nationale.

Les élèves de terminale doivent encore passer l'épreuve de philosophie et le grand oral en juin. Les résultats du baccalauréat seront disponibles le 4 juillet sur le site du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse. Depuis la réforme du bac, le contrôle continu compte pour 40% de la note finale, et les 60% regroupent les épreuves écrites et le grand oral.