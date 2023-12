Maire agressé à Avignon : "Le motif de cette agression est raciste", dénonce sa fille dans un message posté sur Tik Tok

La fille du maire du Péage-de-Roussillon en Isère, agressé après une soirée en famille dans un bar d'Avignon, prend la parole sur les réseaux sociaux, rapporte France Bleu Vaucluse mercredi 27 décembre. Elle se dit "choquée" et dénonce les motivations racistes de cette agression.

Dans une vidéo postée sur TikTok, Naomi Mondange revient, face caméra, sur les faits. Jeudi 21 décembre, dans la soirée, elle fête la soutenance de thèse de son cousin, en famille. Et quand ils sortent du bar, deux hommes viennent les interpeller. Ils demandent d'abord à son père ce que signifie la cocarde qu'il porte sur son blouson.

"Puis, l'un des deux individus m'a fait part de la haine qu'il éprouvait pour les personnes de gauche, tout en enchaînant avec des propos racistes à mon égard, remettant en cause ma légitimité à être en France et en exprimant le dégoût qu'il avait à l'idée que mon père se soit uni à une femme noire", détaille la jeune femme. "Je me suis alors écartée pour me calmer après avoir entendu ces propos. Pendant ce temps, l'auteur des propos racistes a revendiqué son appartenance politique, nationaliste et identitaire et a mis un coup de bouteille sur le visage de ma cousine", poursuit-elle.

Le père et la fille ont porté plainte

Pour les militants antifascistes du Vaucluse, cette agression est le signe d'une nouvelle étape franchie par l'extrême droite dans le département. "Des activistes d'extrême droite, de la Cocarde ou de l'Action française, sont présents en Vaucluse et essayent de s'implanter ici", explique Thierry Juny, co-secrétaire du syndicat Solidaires et militant antifasciste.

La police recherche toujours les individus soupçonnés d'avoir agressé le maire du Péage-de-Roussillon, jeudi 21 décembre, à la sortie du bar l'Explo, rue des Teinturiers à Avignon. André Mondange assure avoir reçu des coups de deux hommes qui se sont "identifiés comme des nationalistes", et qui ont proféré des insultes racistes envers sa fille métisse. Le père et la fille ont déposé plainte.