Voici Armando, le pigeon voyageur qui vaut 1,2 million d'euros

Ce volatile de compétition a ét mis aux enchères en Belgique.

Taille, épaisseur, vitalité, muscles équilibre, dos... C'est un athlète parfait qui fait la fierté et désormais la richesse de ses éleveurs. Armando, un pigeon voyageur spécialiste des course de demi-fond, de fond et de grand fond a été venu aux enchères pour la somme record d'1,252 million d'euros, dimanche 17 mars.

Le volatile appartenait à la famille Verschoot, originaire de Ingelmunster, en Flandre occidentale. Armando est l'un des meilleurs pigeons de fond de l'histoire mondiale du sport colombophile, peut-on lire sur le site de la maison d'enchères Pipa, qui organisait la vente. Il a notamment remporté les olympiades de Poznan.

L'acheteur, un investisseur Chinois, utilisera certainement le volatile à des fins reproductives, pour faire naître de nouveaux champions. Armando lui-même est issue d'une lignée remarquable, comme le précise sa fiche d'enchère. Il est ainsi le fils de Picasso, né à Tarbes et de Luna, vainqueur de quatre courses.