VIDEO. Des scientifiques filment un calamar géant dans le golfe du Mexique, à près de 800 mètres de profondeur

Une découverte exceptionnelle, à près de 800 mètres de profondeur. Un groupe de scientifiques américains a réussi à capter des images d'un calamar géant, mesurant entre 3 et 3,7 mètres de long, au large de la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), dans le golfe du Mexique. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a publié sur Twitter les images de cette découverte, vendredi 21 juin.

Big...or maybe we should say "giant" news! A few days ago, we posted about how Journey into Midnight expedition team was hunting for giant squid in Gulf of Mexico. Well, they found one... Take a break from #Okeanos live video for the full story: https://t.co/HAdRebectL pic.twitter.com/6cNVH2b0IM