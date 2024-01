La SPA a pris en charge près de 45 000 animaux en 2023 (mais les adoptions sont de plus en plus rares)

Dans le détail, la Société protectrice des animaux a recueilli 28 652 chats, 13 124 chiens et 2 894 lapins, cochons d'Inde, rats, souris ou encore furets.

Un chiffre en hausse de 1,5% sur un an, et qui atteint presque le record de 2019. La Société protectrice des animaux (SPA) a pris en charge 44 844 animaux abandonnés ou maltraités en 2023, a-t-elle annoncé lundi 22 janvier. La SPA a recueilli l'an dernier 28 652 chats, 13 124 chiens, 2 894 nouveaux animaux de compagnie (lapins, cochons d'Inde, rats, souris, furets...) et 174 équidés, ainsi que quelques animaux de ferme.

Du côté des adoptions, 40 587 animaux ont trouvé un nouveau maître l'an dernier, un chiffre en baisse de 1,5% par rapport à 2022. La SPA a ainsi pu placer 25 228 chats, 12 476 chiens et 2 767 nouveaux animaux de compagnie. Une bonne nouvelle néanmoins : le taux de retour reste faible après une adoption à la SPA, à 3,2%.

Des refuges saturés

Conséquence de cette hausse des accueils d'animaux et de la baisse des adoptions : les 64 refuges "ont été saturés tout au long de l'année", regrette l'institution. La hausse des abandons de chiens "à la mode" ayant des besoins particuliers a contribué à cette situation, tout comme la prise en charge des nouveaux animaux de compagnie. "Ces petits animaux très représentatifs de l'animal-objet sont souvent acquis sans projet réfléchi", note la SPA.

La SPA a conclu l'an dernier "un partenariat historique pour lutter contre la maltraitance animale" avec les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture. Sur le terrain, 1 139 bénévoles délégués-enquêteurs de la SPA ont traité 27 642 signalements (+16% en un an), et mené 17 819 enquêtes l'an dernier. Ils ont sauvé 3 884 animaux de la maltraitance, selon le communiqué.