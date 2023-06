La chienne du couple d'influenceurs Rop et Rocka est devenue l'emblème de la maltraitance animale. Les sévices graves dont elle a été victime ont valu deux ans de prison, dont un ferme, à Rop. Depuis que les sanctions contre les auteurs de tels actes ont été renforcées, la justice prononce des peines plus sévères. Extrait d'"Envoyé spécial".

En cinq ans, les actes de maltraitance envers les animaux ont augmenté de 30%. Pourtant, la justice se montre plus sévère envers leurs auteurs depuis que les sanctions ont été renforcées, en 2021. Une évolution qui va dans le sens de celle, récente, du Code civil : il aura fallu attendre 2015 pour que nos compagnons à quatre pattes cessent d'être considérés comme des objets (des "biens meubles"). Aux yeux de la loi, ils sont désormais des "êtres vivants doués de sensibilité"... et des justiciables (presque) comme les autres. Ceux qui leur infligent des sévices graves écopent plus fréquemment de peines de prison.

Dans un reportage diffusé le 8 juin 2023, "Envoyé spécial" revient sur une affaire qui met en cause deux personnalités du monde du rap. Dans leurs clips, Rop et Rocka, ainsi qu'ils se sont fait connaître sur les réseaux sociaux, ont parfois exhibé leur chienne Texas, un jeune American Staffordshire Terrier. C'est ce chiot, méconnaissable, qu'un enquêteur de la Fondation assistance aux animaux a été chargé de récupérer après un signalement. Régis Labatut raconte un "gros choc" face à deux "yeux pleins d'incompréhension et de douleur" au milieu d'un "gros crâne difforme". Le chiot avait la "tête complètement déformée par les coups".

Fractures multiples, possibles brûlures de cigarette...

Le certificat de maltraitance établi par un vétérinaire fait état d'"un très grand nombre de cicatrices sur le crâne, le corps et les pattes", d'une plaie sur la joue "pouvant être des traces de brûlure de cigarette", d'un "hématome de 10 cm de diamètre sur le haut du crâne" avec probable fracture, de côtes cassées... Des "sévices graves" qu'il est rare de trouver en si grand nombre, surtout sur un chiot de 4 mois, témoigne Isabelle Ponce, la responsable du refuge qui a recueilli Texas – et l'a rebaptisée Hope. La chienne a eu de la chance : six mois plus tard, elle est parfaitement rétablie. Son propriétaire, lui, a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, après la plainte déposée par la fondation.

Extrait de "Les anges gardiens des animaux", un reportage à voir dans "La spéciale d'Envoyé" le 8 juin 2023.

