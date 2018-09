VIDEO. Les bébés libellules, de redoutables et impitoyables chasseurs

On les connaît surtout sous leur forme adulte mais les libellules passent une bonne partie de leur vie sous forme larvaire où leur apparence est beaucoup moins élégante. Cette petite larve est appelée naïade et vit au fond de l'eau. Sous sa forme larvaire, elle adopte déjà un comportement de prédateur vorace et extrêmement dangereux. En effet, elle chasse de tout, des têtards jusqu’aux petits poissons.

Le labium, une arme très efficace

Mais comment fait-elle pour se nourrir de proies aussi grosses ? Le bébé libellule attrape ses victimes en utilisant ce qui s’appelle un labium : un organe articulé qu'elle projette vers ses proies. En forme de cuillère, il se saisit de sa cible en une fraction de seconde. On l'appelle également le masque car au repos, il couvre la face de la naïade. Les bébés libellules possèdent même une pince à l'extrémité du labium.

Une fois repliée, la naïade peut savourer son repas en se servant du labium comme d'une assiette.