VIDEO. La guêpe émeraude, un insecte parasite

Son mode de reproduction est très particulier. La guêpe émeraude a besoin d’un hôte en vie afin de pondre ses oeufs.

Un hôte-zombie

Tout commence quand elle choisit de s’attaquer à une blatte, sa victime de prédilection. La guêpe émeraude lui enfonce son dard directement dans le cerveau pour lui injecter un venin capable de bloquer ses neuro-transmetteurs. Une demi-heure plus tard, la blatte est toujours en vie mais ne peut se déplacer ou agir seule. Pendant ce temps, la guêpe part chercher un terrier où ramener sa proie. Une fois la mission remplie, elle retourne chercher la blatte et la guide jusqu’à son antre en la tirant par l’antenne. Une fois arrivées, la guêpe pond un oeuf sur le corps de la blatte.

Quatre à cinq jours après, la larve de la guêpe commence à se nourrir d’hémolymphe, un liquide qui recouvre la blatte. Par la suite, elle creuse l’abdomen de l’insecte afin de s’y installer. La larve se nourrit alors des organes de son hôte, en commençant par les moins importants. Son but : garder la blatte fraîche le plus longtemps possible. Finalement, un mois plus tard, la guêpe émeraude émerge du corps de la blatte sous sa forme adulte.