Malaisie : un deuxième bébé panda né au zoo de Kuala Lumpur présenté au public

Une petite panda femelle de 4 mois a été présentée, samedi 26 mai, au public au zoo national de Kuala Lumpur. C'est le deuxième bébé à y être mis au monde par un couple de pandas géants prêtés par la Chine à la Malaisie. Cette deuxième naissance constitue un succès rare pour un zoo en raison des difficultés notoires de reproduction des pandas géants en captivité.

Ce succès est attribué au fait que la mère, Liang Liang, et le père, Xing Xing, sont en bonne santé et "capables de s'accepter mutuellement", a expliqué le directeur du Centre de conservation du panda géant au zoo.

Cute! The second giant #panda born in #Malaysia made her 1st public appearance at the national zoo in Kuala Lumpur on Saturday. https://t.co/1X1QWTLE6U pic.twitter.com/FPQrMdFcy3