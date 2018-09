Panda : une espèce considérée comme trésor national en Chine

Le panda fait l'objet d'une fascination et d'un culte particulièrement incroyable en Chine. Il a d'ailleurs très officiellement le titre de "trésor national" en plus d'être l'emblème du pays. "C'est donc normal que les Chinois suivent avec une attention toute particulière cette nouvelle naissance et que cela fasse les titres des médias", explique Arnauld Miguet.

La diplomatie du panda

Attention des Chinois, attention des médias, mais aussi attention au plus haut sommet de l'État. "Tous les pandas du monde appartiennent à l'État communiste. Ils devront d'ailleurs rentrer au pays après quelques années. Ce sera le cas pour le nouveau-né du zoo de Beauval, car ils ne sont que prêtés, c'est ce que l'on appelle la diplomatie du panda. Tout est codifié, son prénom sera forcément chinois, il sera connu, selon la tradition dans 100 jours", continue le journaliste.

