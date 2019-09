Allemagne : deux pandas sont nés au zoo de Berlin

"Il n'existe que 1864 pandas géants adultes dans la nature et donc chaque bébé contribue à la conservation de l'espèce", s'est réjouit le directeur du zoo.

Ils sont nés à une heure d'intervalle et pèsent 186 et 136 grammes. Meng Meng, la femelle panda du zoo de Berlin, a donné naissance samedi 31 août au soir a des jumeaux, a annoncé le zoo lundi, une première pour l'Allemagne.

"Meng Meng et ses deux petits vont bien", s'est réjouit le directeur du zoo de Berlin, Andreas Knieriem, dans un communiqué. Les deux pandas géants ont vu le jour après 147 jours de grossesse et leur sexe n'a pas encore été déterminé. Comme les pandas "n'élèvent en général qu'un bébé après la naissance de jumeaux", le zoo a "décidé d'aider Meng Meng activement" en gardant les petits dans une couveuse plusieurs heures par jour, précise-t-il.

"Il n'existe que 1864 pandas géants adultes dans la nature et donc chaque bébé contribue à la conservation de l'espèce", rappelle Andreas Knieriem. Meng Meng ("Petit rêve") et le mâle Jiao Qing ("Petit trésor") sont hébergés dans la capitale allemande depuis juin 2017. Ils sont les seuls animaux de cette espèce visibles aujourd'hui dans le pays, et la naissance est une première pour l'Allemagne.