Le célèbre chat, star d'internet, "Grumpy Cat" est mort

C'était l'un des chats les plus célèbres du monde et surtout de la toile grâce à sa moue perpétuellement boudeuse. Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, (le Chat Grincheux) est mort, mardi 14 mai, a annoncé son compte officiel sur Twitter. "Malgré les soins apportés par de supers professionnels, ainsi que l'amour de sa famille, Grumpy a développé des complications dues à une infection urinaire qui s'est révélée être trop difficile à combattre", peut-on lire dans le communiqué écrit par la famille du félin.

"En plus d'avoir été notre bébé et un membre précieux de notre famille, Grumpy Cat a aidé des millions de personnes à travers le monde à sourire (...). Sa mémoire continuera de vivre grâce à ses fans", est-il ajouté.

Depuis la publication de ses premières photos sur la toile début 2012, l'image de cette chatte à l'air jamais content avait rapporté des millions de dollars. La féline aux grands yeux bleus est apparue dans de nombreuses émissions de télévision, en couverture du Wall Street Journal ou du magazine New York, et même à Broadway dans une représentation de la comédie musicale mythique "Cats". Son image décore des livres d'enfants, des cartes de voeux, des T-Shirts, peluches, entre autres produits dérivés.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97