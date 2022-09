Finistère : les opérations de sauvetage de la baleine échouée sur la plage de Ploéven n'ont pas abouti

L'animal est très affaibli et sans doute inconscient. "Une marée est passée et il n'a pas bougé", précise le maire.

Dix-sept jours après l'échouage d'une première baleine sur l'île de Sein et neuf jours après la découverte d'une deuxième sur une plage de Tréguennec, une troisième baleine – un rorqual commun – d'une quinzaine de mètres s'est échouée lundi 19 septembre sur une plage de Ploéven, dans le Finistère, rapporte France Bleu Breizh Izel.

Une opération de sauvetage a été tentée, explique le maire de la commune Didier Planté, mais elle a dû être abandonnée. "Le rorqual se trouve dans un très faible tirant d'eau", explique-t-il. "Un bateau de la SNSM est arrivé sur zone et a tenté de tirer l'animal mais les câbles rentraient dans sa chair et le faisait encore plus souffrir", détaille-t-il.

"Une marée est passée et il n'a pas bougé", précise le maire. L'animal est très affaibli et sans doute inconscient. "On aurait aimé l'euthanasier, mais il n'existe pas de produits assez puissants pour abréger ses souffrances", explique Didier Planté. Les échouages de rorqual commun sont relativement rares sur les côtes françaises. En 2020, cinq individus de cette espèce ont été recensés sur la façade atlantique, d'après un rapport de l'observatoire Pélagis, spécialiste des mammifères marins.