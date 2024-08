Fièvre catarrhale ovine : le ministre de l'Agriculture "fait de la communication" pendant que les éleveurs "attendent les vaccins", déclare la FNSEA

Les agriculteurs persistent. Le ministre de l'Agriculture "disait ce matin que la vaccination avait démarré, mais elle a pris du retard", a déclaré Hervé Lapie, secrétaire général du syndicat Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), mardi 20 août sur franceinfo. Il réagissait aux propos de Marc Fesneau, invité du 8h30 franceinfo, qui affirmait que parler de retard sur la campagne de vaccination était "excessif". Il fait de la "communication", rétorque Hervé Lapie, aussi agriculteur dans la Marne, "j'ai deux éleveurs encore dans le département qui attendent les vaccins depuis quatre cinq jours et on n'a toujours pas les vaccins qui sont arrivés dans les fermes".

Le ministre de l'Agriculture l'assure : "le délai moyen de réception du vaccin est de l'ordre de 24 heures à 72 heures". Et même une semaine de livraison, "ça ne paraît pas démentiel" pour Marc Fesneau, "quand vous savez ce que c'est que la production de vaccins". Le ministre dit cependant "comprendre l'inquiétude et l'impatience des éleveurs".

Il faut entendre l'impatience des agriculteurs

"Le ministère avait communiqué en disant que dès le 12 août, il y avait les vaccins disponibles qui étaient commandés et que ça arriverait dans les cours de ferme. On est le 20 oût et il nous manque beaucoup trop de vaccins aujourd'hui sur la filière bovine et ovine", critique Hervé Lapie. Le représentant du syndicat majoritaire dans le monde de l'agriculture alerte sur "l'urgence" à fournir les éleveurs. Selon lui, le problème ne vient pas des transporteurs de vaccins qui ont dû gérer un week-end du 15 août et une "chaîne du froid à respecter" mais bien le gouvernement qui "a communiqué trop vite".

Maintenant, "il faut accélérer, réclame le secrétaire général de la FNSEA, et il faut urgemment commander des doses supplémentaires parce qu'on a une responsabilité collective" face à une maladie "qui va très très vite". Sur ce point, Marc Fesneau a indiqué sur franceinfo que le gouvernement avait "repris une commande pour 1 million de vaccins pour les ovins et 5 millions de vaccins pour les bovins".