VIDEO. Monogame doté d’un bec hors-norme, qu’est-ce que le calao rhinocéros ?

Il est rare de le croiser, à moins que vous n’escaladiez les montagnes et traversiez les forêts denses d’Asie du Sud-Est. Le calao-rhinocéros aime y passer le plus clair de son temps, au sommet d’arbres hauts de 40 mètres. C’est pourquoi il est rarement observé alors que c’est un des plus gros oiseaux de la région, avec environ 1 mètres 30 de longueur pour 30 kilos.

Mâles et femelles se ressemblent en tous points, sauf pour la couleur de leurs yeux. Quand ils se trouvent, les calaos forment un couple pour la vie.

Un bec multitâches

Lors de la reproduction, le couple choisit un trou pour y faire son nid et utilise la versatilité de son bec pour effectuer les "travaux" : construire le nid, le sceller, récolter de la nourriture, etc. Son nom particulier, le calao rhinocéros le doit à son bec formé d’une extension creuse qui lui sert à amplifier ses cris.

Le calao est toutefois en péril : les abattages d’arbres, notamment en Indonésie, menacent son habitat. Sa population est désormais en déclin.