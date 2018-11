VIDEO. Le chevrotain porte-musc, un cerf convoité dans l’industrie du parfum

C’est un drôle de cerf aux canines aiguisées. Malgré un régime totalement herbivore, la famille des chevrotains porte-musc est dotée de longues canines qui remplacent leurs bois et qui permettent de faire fuir leurs prédateurs. Cette famille se divise en six espèces réparties à travers les forêts d’Asie, la Sibérie et l’Himalaya. Mais aujourd’hui, elles sont menacées par la chasse.

Une espèce menacée par l'homme

Le musc extrait de leurs glandes abdominales est, en effet, utilisé dans l’industrie du parfum ainsi que dans la médecine chinoise. Cette substance peut se vendre près de 150 000 euros le kilo au marché noir et reste donc très recherchée par les braconniers.