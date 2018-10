Paris : un orang-outan voit le jour au Jardin des plantes

Deux grands yeux et quelques dizaines de grammes à peine qui attirent tous les regards. La petite Java, un bébé orang-outan, est née le 17 octobre dernier au Jardin des plantes à Paris. Les visiteurs sont sous le charme. Une arrivée qui mobilise toute l'attention des soigneurs. "On fait en sorte que Teodora ne manque de rien et que sa petite puisse s'épanouir tranquillement", explique Christophe Bazin, chef soigneur. La dernière naissance d'un orang-outan à la ménagerie remonte à 2005. L’événement est exceptionnel à plus d'un titre.

Il resterait entre 50 000 et 60 000 orangs-outans dans le monde

"Les populations d'orangs-outans dans le monde sont extrêmement menacées et c'est important d'avoir une population de sauvegarde en captivité", souligne Michel Saint Jalme, directeur du Muséum du Jardin des plantes. En milieu naturel, on ne trouve plus les orangs-outans que sur deux îles : Sumatra et Bornéo en Asie du Sud-Est. En vingt ans, la population s'est réduite de moitié, victime de la déforestation. Il resterait entre 50 000 et 60 000 individus seulement.

