Environnement : Paris au chevet de la biodiversité

Des scientifiques et des diplomates se réunissent à Paris, lundi 29 avril, pour réfléchir à la préservation de la faune et de la flore. Leurs conclusions sont sans appel : la Terre a débuté sa sixième extinction de masse. Sur les huit millions d'espèces animales et végétales présentes sur la planète, entre 500 000 et un million pourraient être menacées d'extinction dans les prochaines décennies. En Europe, par exemple, le vison est le mammifère le plus menacé par cette disparition. En France, on compte moins de 250 spécimens.

680 espèces de vertébrés disparues en 500 ans

Autres espèces en danger : la grenouille des champs ou la bécassine des marais. Plus généralement, ce sont les insectes qui sont menacés d'extinction, tout comme les lions, les girafes et les primates. Durant ces 500 dernières années, environ 680 espèces de vertébrés ont déjà disparu. Une disparition de masse provoquée par l'urbanisation, l'exploitation des terres, la pêche ou encore la chasse. La pollution, les pesticides et le réchauffement climatique jouent également un rôle.

