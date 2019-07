VIDEO. Vous rêvez de nager avec les dauphins ? On vous explique pourquoi c'est une (très) mauvaise idée

C'est le rêve de nombreux amateurs de nature sauvage : nager avec des dauphins. Pourtant, cette activité peut s'avérer très néfaste pour les mammifères, rappelle France nature environnement. A l'occasion de la saison estivale, l'association écologiste publie une liste des opérateurs qui proposent ces excursions en Méditerranée en partenariat avec le Groupe de recherche sur les cétacés, qui demande l'interdiction de cette pratique depuis deux ans.

"La nage avec les cétacés, c'est une activité qui vient perturber le cycle, notamment de l'alimentation des cétacés, donc des dauphins, des baleines, des cachalots, explique François Piccione, coordinateur du réseau Océans, mers et littoraux au sein de l'association. Ça vient aussi potentiellement séparer la mère et son petit, donc ça peut avoir plusieurs impacts négatifs sur les cétacés en sachant en plus que ces espèces subissent déjà énormément de pressions dans leur milieu naturel."

Une pratique, largement répandue, est particulièrement pointée du doigt : l'assistance aérienne lors de ces excursions.

En fait, avant d'aller rencontrer ces cétacés, vous avez un avion qui décolle de la côte et qui repère ce groupe de cétacés et qui vient aiguiller l'opérateur. L'avion doit voler à basse altitude donc vous venez générer un stress pour ces cétacés. François Piccione à franceinfo

L'association écologiste appelle donc à privilégier des opérateurs qui respectent un cadre et un code de bonne conduite. Ils sont une quinzaine en France autour de la Méditerrannée, selon France nature environnement. "Quand on est en mer, des fois on voit des cétacés, des fois on en voit pas mais le milieu marin est tellement riche que, de toute façon, on verra forcément quelque chose", conclut François Piccione.