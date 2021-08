"C'est une connexion entre toi et le cheval, c'est comme dans le film Avatar." Brut a suivi Yassine dans son village, à Diabat, au sud d'Essaouira. Depuis qu'il a 6 ans, il monte à cheval et en a fait son occupation principale. "C'était toujours mon rêve depuis que je suis tout petit de travailler avec les chevaux, de vivre avec les chevaux", confie-t-il. Très vite, pour concrétiser son rêve, Yassine a fait le choix d'épargner de l'argent, de travailler pour d'autres et de se priver de certaines choses pour pouvoir s'acheter un premier cheval. "Ramsès, c'est mon premier amour, c'est mon premier cheval. Je l'ai eu quand il avait 4 ans. C'est grâce à lui que j'ai les autres chevaux, c'est leur père. Ça fait plus de 8 ans d'amitié entre nous", explique-t-il.

"C'est tout pour moi"

Yassine a 8 chevaux dans son ranch dont Ramsès, la star d'Instagram. "Sur Instagram, il est le plus connu, il y a juste une vidéo où je suis sur lui", raconte-t-il. La vidéo a cumulé pas moins de 34 millions de vues. "Elle est partagée par tous les acteurs américains", s'amuse Yassine qui s'est fait connaître sur Instagram pendant le confinement. Avec 410 000 abonnés à son actif dont Madonna, il partage sa passion au quotidien et cumule les vues sur ses vidéos.

Mais pour vivre de sa passion, il a dû faire quelques sacrifices comme renoncer à faire des études. Il raconte : "J'ai fait plein de sacrifices pour ça. Je savais que je ne pouvais pas donner beaucoup d'énergie aux études, à l'école. Parce que toute mon énergie était tournée vers les chevaux." Aujourd'hui, il transmet son savoir aux jeunes de son village et organise des balades pour les touristes. "Avoir un futur stable, avoir un travail dans un bureau, avoir un salaire, non. Pour moi, c'est juste d'être avec mon cheval, c'est tout pour moi", conclut Yassine.