VIDEO. Pourquoi des oiseaux imitent des bruits de leur environnement naturel ?

Ces oiseaux peuvent imiter des bruits de leur environnement naturel mais aussi produire des sons ressemblant à des bruits d'origine humaine ou à d'autres animaux. Vivant uniquement dans les forêts humides à l'est de l'Australie, ce genre d'oiseaux regroupe deux espèces : le ménure superbe et le ménure d'Albert, plus rare. Les sons qu'ils produisent, beaucoup plus variés que ceux de la plupart des autres oiseaux, sont produits par leur syrinx, un organe vocal particulièrement développé.

Pendant la parade nuptiale, le mâle ménure superbe combine ses chants à des mouvements de plumes pour séduire les femelles. D'autres notes et sifflets spécifiques servent à marquer leur présence sur un territoire ou prévenir d'un danger. À certaines périodes, les chants des ménures peuvent même durer plusieurs heures.