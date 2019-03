VIDEO. Aux Philippines, 40 kilos de plastique retrouvés dans le ventre d'une baleine

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La pollution de l'océan a fait une victime de plus. Une jeune baleine à bec de Cuvier s'est échouée sur les côtes de l'île Mindanao, aux Philippines.

L'animal, retrouvé déshydraté et amaigri, a craché du sang avant de rendre l'âme sur le rivage. Le mammifère a ensuite été transporté et autopsié dans les locaux de l'ONG D'Bone Collector Museum Inc. L'examen a démontré que la baleine avait ingéré 40 kilos de sacs plastique qui engorgeaient son estomac et qui ont fini par l'achever. Des dizaines de sacs de riz, de bananes ou de simples sacs de commerce ont été extraits un par un des organes de l'animal. "Nous n'avions jamais retrouvé autant de plastique dans une baleine. C'est répugnant", a estimé l’organisation.

Malheureusement, cette découverte n'est qu'un stigmate parmi d'autres des activités polluantes qui dégradent l'environnement.

L'océan : une "benne à ordures" ?

Chaque année dans le monde, 5000 milliards de sacs plastiques sont consommés. Selon un rapport de l'ONG Ocean Conservancy réalisé en 2017, entre 55 et 60 % du plastique retrouvé dans l'océan serait rejeté par cinq pays : la Chine, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines.

Ces pays d'Asie du Sud-Est gèrent donc leurs détritus d'une façon peu exemplaire, ce qui met en péril les écosystèmes environnants. "Le gouvernement philippin doit prendre des mesures contre ceux qui continuent de traiter les cours d'eau et les océans comme des bennes à ordures", somme l'ONG D'Bone Collector Museum Inc.