VIDEO. 5 bonnes nouvelles pour la planète

1 En Inde, le nombre de tigres sauvages est en augmentation.

Un recensement effectué en 2018 a révélé que 2967 tigres peuplaient le pays contre 2226 en 2014, soit une augmentation de 33 %. Pour déterminer ce chiffre, l'Inde a déployé 26 000 appareils photos à travers le pays, qui ont pris environ 350 000 clichés.

2 Au Kenya, le gouvernement a inauguré le plus grand parc éolien d'Afrique.

365 éoliennes ont été érigées dans le nord du pays, dans un corridor naturel extrêmement venteux. Ce projet à 680 millions de dollars permet au Kenya d'augmenter sa production d'électricité de 13 % mais aussi de se rapprocher de son objectif : une production d'électricité 100 % renouvelable d'ici 2100.

3 En Éthiopie, 353 millions d'arbres ont été plantés en une journée.

Avancée par le gouvernement, cette opération s'inscrit dans une initiative plus large qui vise à limiter les effets du changement climatique dans le pays en plantant 4 milliards d'arbres sur 18 million d'hectares.

4 Au Mozambique, la réserve de Niassa a passé un an sans qu'un éléphant soit tué.

Entre juin 2018 et juin 2019, aucun braconnier n'a pu abattre d'éléphants dans ce parc plus grand que la Suisse. Une victoire que les responsables attribuent notamment à la mise en place d'un groupe d'intervention rapide et à une surveillance aérienne accrue.

5 Au Brésil, l'État de Paraná vient d'interdire la fracturation hydraulique sur son territoire.

Cette technique d'extraction dénoncée comme extrêmement polluante est notamment utilisée par l'industrie du gaz de schiste. En interdisant cette pratique pour raisons environnementales, l'État de Paraná garantit ainsi indirectement que ses importantes réserves de gaz de schiste resteront dans le sol.