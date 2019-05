Var : six chatons retrouvés dans un container poubelle à Draguignan, une enquête ouverte

C'est une riveraine de la résidence qui a découvert les six chatons dans un sac, jeté à la poubelle par un homme. Il l'avait frappé à plusieurs reprises contre le sol, avant de le jeter aux ordures.

Le parquet de Draguignan confirme mardi 7 mai avoir ouvert une enquête pour "acte de cruauté envers un animal domestique", après la découverte samedi 4 mai de six chatons dans le container poubelle d'une résidence de Draguignan, rapporte France Bleu Provence.

C'est une riveraine de la résidence, intriguée par le comportement d'un homme qui avait jeté un gros sac à la poubelle après l'avoir frappé à plusieurs reprises contre le sol, qui a découvert les six chatons mouillés et en piteux état.

"Comportement barbare et cruel"

"Nous espérons une enquête avec une célérité effective", souligne le représentant du parquet de Draguignan auprès de France Bleu Provence. "Ce type de comportement est barbare et cruel et n'est pas digne d'une société civilisée", commente Maître Isabelle Terrin, avocate marseillaise qui est notamment intervenue dans le dossier Chevelu.

Il y a un an, le chat Chevelu avait été retrouvé mort, martyrisé dans les rues de Draguignan. Un dossier qui avait suscité une intense émotion dans la ville. Un homme avait été condamné à six mois de prison ferme et une interdiction à vie de posséder un animal.

Ce type de faits est passible de deux ans de prison ferme et de 30.000 euros d'amende.