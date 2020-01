Pakistan : des lions achetés pour devenir des animaux de compagnie

Au Pakistan, le roi la jungle est traité comme un petit chat de salon. Là-bas, la mode est aux gros félins domestiques. Lions et tigres sont devenus les animaux de compagnie les plus prisés. De riches Pakistanais les font entrer dans le pays pour quelques milliers d'euros et les autorités ferment les yeux.