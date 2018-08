Produire de la viande consomme beaucoup d'eau, alerte l'association L214

L'organisation, connue pour ses vidéos tournées dans les abattoirs et les élevages, lance sa nouvelle campagne, tournée cette fois sur l'utilisation de l'eau.

L'association de défense des animaux L214 lance mercredi 8 août une nouvelle campagne de sensibilisation, axée cette fois sur le gaspillage d'eau lié à la consommation de viande. Selon elle, il faut en moyenne 7 900 litres d'eau pour produire seulement 1 kilo de protéines animales.

L214 cherche à sensibiliser le grand public via son site internet : 7900Litres.com. Les internautes peuvent évaluer l'impact environnemental de leur consommation de viande. Exemple : si vous mangez un seul steak par semaine, l'association vous indique que cela correspond à 8 000 litres d'eau en une année, soit l'équivalent de 67 baignoires.

La production de viande est une véritable menace pour les ressources de la planète estime Barbara Boyer, l'une des porte-paroles de l'association L214 : "On sait aujourd'hui que l'eau est une ressource qu'il faut préserver. On essaie tous de faire au quotidien des efforts pour économiser notre eau, comme fermer le robinet quand on se brosse les dents, ou prendre des douches moins longues. Par contre, ce qu'on ignore, c'est qu'en consommant de la viande, on gaspille des quantités d'eau énormes."

80 000 litres par an et par personne

Selon la militante, les Français consomment en moyenne 80 kilos de viande par an, ce qui aboutit à utiliser 80 000 litres d'eau en une année. "L'idée c'est de faire prendre conscience aux gens, qu'au-delà de la question éthique du sort qu'on réserve aux animaux d'élevage, il y a un véritable enjeu environnemental", argumente Barbara Boyer.



L'association L214 milite pour une alimentation plus végétale, notamment dans les cantines scolaires.