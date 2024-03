La région Normandie, première région à ne plus subventionner les spectacles avec des animaux sauvages

La région Normandie ne subventionnera plus les spectacles avec des animaux sauvages, dès cette année, rapporte lundi 25 mars France Bleu Normandie. Elle devance ainsi la loi sur la maltraitance animale qui sera effective en 2028. Les élus de la région ont décidé que la mesure s'appliquera dès cette année aux démonstrations de rapaces réalisées lors des rendez-vous médiévaux.

Pour Nathalie Porte, la vice-présidente en charge du tourisme et de l'attractivité à la région, il ne s'agit pas de cesser les financements pour cause de maltraitance animale, mais de ne pas "mettre de l'argent public dans un événement pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir recours à des animaux sauvages".

Les médiévales de Falaise et Pontorson concernées notamment

La décision de la région Normandie s'applique notamment pour les médiévales de Falaise ou les Pontorsonnades de Pontorson dans la Manche où des démonstrations de rapaces avaient été organisées à l'été 2023. A Bayeux, dans le Calvados, ces démonstrations de fauconnerie ont été stoppées "depuis 2017", d'après l'adjoint chargé de la culture à Bayeux David Lemaresquier. Il s'agit selon lui de renouveler le programme, car il existe "des tonnes et des tonnes de manière de créer du spectacle vivant".

Le fauconnier Nicolas Ferrari, installé dans le Morbihan, devait présenter cet été huit rapaces au festival d'Harcourt et à Rouen. Il dénonce "une idéologie dogmatique". "On nous reproche des choses qui ne sont pas exactes" à commencer par la qualification d'animaux sauvages. "Ce sont tous des animaux élevés et nés en captivité et à qui nous n'avons pas l'intention de faire connaître la vie sauvage." En 2023, 22% des fêtes médiévales en Normandie ont fait appel à des spectacles de fauconnerie.