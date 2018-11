Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, explique pourquoi son association a signé une tribune qui réclame notamment l'interdiction de la chasse le dimanche.

Les Français "ont le droit de se promener sans se prendre du plomb" provenant des fusils des chasseurs, déclare Christophe Marie, le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, samedi 3 novembre sur franceinfo. Il réagit à la publication d'une tribune dans le journal Le Parisien, signée par 76 associations dont la sienne, qui demandent notamment la fin de la chasse le dimanche ainsi que de la chasse à courre.

franceinfo : Votre tribune dit que "le gouvernement et le président Macron sont à genoux devant les chasseurs", l'expression n'est-elle pas excessive ?

Christophe Marie : Non, pas du tout. On l'a vu récemment puisqu'Emmanuel Macron avait reçu le président de la fédération de chasse et qu'il a fait des cadeaux aux chasseurs. C'est totalement aberrant, parce que l'attente sociétale est tout autre. Il y a de plus en plus de sensibilisation sur la condition animale et là, il n'y a pas de réponse apportée si ce ne sont des cadeaux offerts aux chasseurs. On l'explique du fait des lobbies très présents au niveau du gouvernement et auprès d'Emmanuel Macron.

Ce n'est pas vraiment une surprise parce que pendant les élections, pendant la campagne, il s'affichait déjà avec le lobbyiste Thierry Coste qui fait un lobby des armes de manière générale. Donc ce n'est pas une grosse surprise, mais c'est une grosse déception parce qu'il y a un moment où il faut quand même entendre l'attente sociétale. Plus de 98 % des Français ne chassent pas et ils ont le droit de se promener sans se prendre du plomb. C'est pour ça qu'on demande notamment l'interdiction de la chasse le dimanche.

Après la mort d'un cycliste tué par un chasseur en octobre, les préfets ont demandé aux chasseurs de renforcer la sécurité. Est-ce suffisant ?

Ce qu'ils ont demandé, c'est simplement de faire respecter les règles, donc c'est quand même le minimum. Il faut aller bien au-delà. Les accidents de chasse sont très nombreux en France. La saison dernière, il y a eu 13 morts, donc les chasseurs sont très contents de dire que c'est moins que les années précédentes, mais depuis l'an 2000, il y a eu quand même plus de 400 morts et plus de 3 000 blessés en France du fait des chasseurs. Il ne faut pas oublier que la chasse n'est jamais qu'un loisir, ce n'est pas du tout une nécessité puisqu'on sait très bien qu'ils n'ont aucun effet de régulation. Au contraire, il y a 15 millions d'animaux qui sont élevés aux grains et qui sont lâchés quelques jours avant la chasse pour faire un véritable ball-trap. C'est ça la chasse aujourd'hui, ce sont des gens qui se font plaisir et qui mettent en danger la population.

La chasse est une tradition française, n'est-il pas trop compliqué de l'abolir ?

On demande l'abolition des pratiques barbares comme la chasse à courre, comme le déterrage des blaireaux, des renards. Il y a beaucoup de possibilités de réformer la chasse, de faire en sorte de mettre en sécurité les Français. On n'est pas encore au stade malheureusement de demander l'abolition de la chasse, on n'en est pas là, même si évidemment ce serait souhaitable pour tout le monde.

Les Anglais ont une tradition beaucoup plus ancrée de chasse à courre et pourtant ils l'ont abolie. Les Espagnols, dans un autre domaine, dans certaines régions en tout cas, abolissent la corrida et nous, en France, on ne l'abolit pas. Donc la France est très en retard sur les autres pays de l'Union européenne notamment. Il y a un moment où il faut quand même bouger. La société bouge sur la question animale et le politique ne répond pas à cette attente sociétale.