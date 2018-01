Environnement : comment sauver les espèces menacées ?

Sauver les espèces menacées, cela peut commencer dans notre assiette. "Les Français consomment 35 kilos de poisson par an et par personne en moyenne, soit deux fois plus que dans les années 60", avance la journaliste Julie Beckrich sur le plateau de France 2. "Le problème, c'est que près d'un tiers fait l'objet de surpêche. Un poisson à éviter absolument en ce moment, c'est le bar sauvage. N'étant pas soumis aux quotas, il est pêché en abondance. En ce moment, il est en période de reproduction, alors il serait bon de laisser l'espèce se régénérer."

Nourrissez les oiseaux uniquement en hiver, quand il gèle

Mais pour préserver les espèces menacées, on peut aussi agir dans son jardin : "Les oiseaux ont du mal à trouver des endroits pour se nourrir ou nicher", poursuit la journaliste. "Votre jardin peut les aider. Ce que vous pouvez faire, c'est planter des haies, elles permettent aux oiseaux de trouver le gîte et le couvert. Les spécialistes conseillent une haie naturelle, avec plusieurs sortes d'arbustes. Et puis, si vous avez l'habitude de nourrir les oiseaux avec des boules de graisse ou des graines de tournesol, sachez qu'il faut le faire uniquement en hiver, quand il gèle, et que les oiseaux ne trouvent pas ces ressources naturellement."

Le JT

Les autres sujets du JT