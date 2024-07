VRAI OU FAUX. La santé "intégrative" tient-elle compte de la médecine ?

Lors d'un congrès sur la santé intégrative, une approche qui mêle médecine conventionnelle et pratiques alternatives, la deuxième option était celle largement mise en avant.

En juin 2024, un congrès s'est tenu sur la santé dite intégrative. Cette approche mêle médecine conventionnelle et pratiques alternatives. Pourtant, la médecine est loin d'être le sujet, puisqu'on y parle de voyance, de magnétisme et surtout, de business. Sur un stand, un tapis et une ceinture sont présentés comme étant efficaces contre la plupart des douleurs et des maladies grâce, notamment, au pouvoir des pierres. Sur un autre stand, de l'eau filtrée selon les principes de la biodynamie est présentée. Cette pratique, basée sur des croyances, n'a aucun bénéfice prouvé.

Un médecin contre les vaccins invité

Un médecin est invité au congrès : le professeur Christian Perronne. Ancien chef des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine), il a été démis de ses fonctions en décembre 2020 pour ses propos controversés sur le Covid-19 et les vaccins. Sur l'estrade, il partage une rhétorique conspirationniste, affirmant que la Nouvelle-Calédonie sera vidée de ses habitants par une élite mondiale. Le congrès discrédite la médecine et la méthode scientifique en général.