Vrai ou faux  La femme de Volodymyr Zelensky a-t-elle dépensé 1 million de dollars en bijoux ?

Durée de la vidéo : 2 min

Sur les réseaux sociaux, des internautes affirment que Olena Zelenska a dépensé 1 million de dollars en bijoux à New York en septembre dernier. Cette information est-elle correcte ? Éléments de réponse.

Sur le réseau social X, de nombreux internautes s’indignent. "Olena Zelenska [la femme du président ukrainien] dépense 1 100 000 dollars en bijoux Cartier à New York", écrit un cybernaute. Qu’en est-il et d’où vient cette rumeur ? Fin septembre, le couple est en déplacement aux Etats-Unis et au Canada. Le 1er octobre, une chaîne YouTube anonyme relaye une story Instagram d’un compte qui n’existe plus désormais. Sur la vidéo, une femme déclare travailler dans la boutique de luxe Cartier et avoir reçu la visite de le Première dame ukrainienne.



Quelles preuves ?

Elle raconte avoir eu une altercation avec Olena Zelenska qui faisait ses achats et s’être fait virer ensuite. En guise de preuve, elle montre une facture avec l’achat de trois bijoux. En haut, figure le nom de la Première dame ukrainienne. Son témoigne est repris, dès le 2 octobre, par un site nigérien. Il est ensuite relayé sur les réseaux sociaux par des dizaines de comptes.



La facture date du 22 septembre dernier, or ce jour-là, Olena Zelenska était avec le président ukrainien au Canada. La visite a duré deux jours. En revanche, le couple était bien à New York les jours précédents. Contactée, la marque Cartier le confirme.