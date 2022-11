VRAI OU FAKE : le retour de Donald Trump sur Twitter est-il une décision démocratique ?

Le retour de Donald Trump sur Twitter serait une décision démocratique selon Elon Musk, qui s'est appuyé, pour décider de cette réintégration, sur un sondage réalisé sur son propre compte. Vrai, ou fake ?

Elon Musk s'est appuyé sur un sondage sur son compte Twitter afin de décider de la réintégration sur le réseau social de l'ex-président américain Donald Trump. Le "oui" l'a emporté à près de 52% des voix, sur un échantillon de plus de 15 millions de personnes, et Elon Musk s'est félicité d'une décision démocratique. Mais ce résultat signifie-t-il que les utilisateurs de Twitter sont majoritairement en faveur d'un retour de Donald Trump ? Pour les professionnels des sondages, la réponse est non, car la quantité de votants importe moins que leur représentativité.

Le biais de réponse

Le principal problème avec ce sondage est donc qu'il est fait en priorité pour les personnes qui suivent Elon Musk, et non sur un panel représentatif. Elon Musk s'est défendu en expliquant que l'algorithme du réseau social a fait apparaître le vote sur le compte d'autres utilisateurs, même parmi ceux qui n'étaient pas abonnés à son profil. Mais comme l'explique Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive France, "on sait que les personnes qui vont le plus répondre vont être les personnes qui vont être les plus 'radicalisées'". Ce phénomène s'appelle le biais de réponse.