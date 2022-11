VRAI OU FAKE : Donald Trump et les "fake news", une histoire d'amour et de haine

Donald Trump est connu, notamment sur les réseaux sociaux, pour ses déclarations choc. Récit d'une longue relation avec les "fake news".

"Fake news", c'est l'expression favorite de Donald Trump. Retour sur des décennies d'arrangements avec les faits, de la part de l'ancien président américain. Au début des années 90, il est déjà un riche homme d'affaires, propriétaire notamment de plusieurs casinos. Une histoire d'héritage, modeste selon lui. "J'ai démarré à Brooklyn (New-York, États Unis), mon père m'a donné un petit prêt d'un million de dollars, et je suis ensuite allé à Manhattan", raconte-t-il. En réalité, il aurait, selon une enquête du New York Times, reçu un don de 400 millions.

Les médias, ennemis jurés de Donald Trump

Donald Trump aime surfer sur les rumeurs, comme celle qui prétend que Barack Obama est né au Kenya, et ne peut donc pas être président. La Maison-Blanche rendra finalement le document public en 2011, et Donald Trump mettra de longues années à le reconnaître. Plus qu'en meeting ou à la télévision, c'est sur Twitter que Donald Trump relaie toute forme d'informations pour servir son argumentaire. Il partage notamment en 2015 des chiffres faux sur des crimes commis par les Noirs américains. "Est-ce que je dois vérifier chaque statistique ?" se défend-t-il à l'époque. Le rôle de contre-pouvoir et de vérification effectué par la presse l'agace au plus haut point. Il attaque ainsi les médias dès qu'il en a l'occasion. S'il n'est aujourd'hui plus président, il continue de crier sa haine pour les médias dans des meetings.