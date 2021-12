Vrai ou fake. Comment sont stabilisés les vaccins anti-Covid ?

Sur la toile, certains internautes ont avancé l’hypothèse que les vaccins contre le Covid-19 contiendraient du porc. Pour des vaccins pour d’autres maladies que le Covid, c’est possible, on peut retrouver un ingrédient issu du cochon : la gélatine de porc. "On utilise cette molécule issue du porc comme stabilisateur du vaccin. Ils ont pour rôle d’augmenter la stabilité des vaccins et leur durée de vie", développe Morgane Bomsel, chercheuse-immunologiste au CNRS.

Du sucre utilisé pour stabiliser les vaccins

"Pour les vaccins Moderna, Pfizer ou AstraZeneca, on utilise de la saccharose comme stabilisateur", poursuit cette dernière. En ligne, la composition des vaccins est totalement en libre accès et il n’y a aucune trace de gélatine de porc, à l’inverse de la saccharose, bien visible. C’est donc avec du sucre que les vaccins contre le Covid-19 sont stabilisés, et non pas de la gélatine de porc.