Désintox. Non, le premier ministre britannique Rishi Sunak n'a pas été filmé en train de faire la fête

Alors que Rishi Sunak a pris, mardi 25 octobre, la tête du gouvernement du Royaume-Uni, une vidéo pour le moins surprenante a ressurgi. On y voit un homme, présenté comme le nouveau Premier ministre, danser vigoureusement en extérieur, torse nu et un verre à la main.

Un Premier ministre festif ? Alors que Rishi Sunak a pris, mardi 25 octobre, la tête du gouvernement du Royaume-Uni, une vidéo pour le moins surprenante a ressurgi. On y voit un homme, présenté comme le nouveau Premier ministre, danser vigoureusement en extérieur, torse nu et un verre à la main.

L’extrait a été diffusé dans l’émission C à vous, mardi 25 octobre, comme la preuve que l’homme est un « très bon danseur » et qu’un « vent de fraîcheur » souffle sur la politique britannique. Plus tôt dans la journée, l’ancien chargé de la sécurité d’Emmanuel Macron Alexandre Benalla a notamment partagé la vidéo sur Twitter, suscitant des centaines de commentaires amusés, étonnés ou consternés.

Problème : tout porte à croire que la personne qu’on voit danser n’est pas Rishi Sunak.

La vidéo n’est pas récente : elle a initialement été publiée le 12 juillet 2019, sur le compte Instagram de Wayne Lineker, patron de clubs à Ibiza. Elle a été tournée dans son établissement O Beach Ibiza club, comme en témoignent le décor et la localisation de la publication.

Contactées par Desintox, les équipes de Wayne Lineker confirment surtout que le danseur de la vidéo « n’est pas Rishi Sunak ». Et que la vidéo a été tournée « vraisemblablement » le même jour que sa diffusion. Or on peut noter que Rishi Sunak était au Royaume-Uni la semaine du 12 juillet 2019, comme en témoignent plusieurs publications sur son compte Facebook.

Ces images de 2019, de meilleure qualité que celles diffusées depuis, permettent d’ailleurs de s’apercevoir de plusieurs différences importantes entre les deux hommes, notamment au niveau de la forme du visage ou de celle des dents. À noter également que Rishi Sunak a un grain de beauté sur la joue, que l’on ne retrouve pas sur les images du danseur d’Ibiza.

Retrouvez Désintox :

- Sur Facebook

- Sur Twitter

- Sur YouTube

- Sur Instagram

- Sur le site d'Arte