Désintox. Non, Bernard Arnault n'a pas payé 43 millions d'euros pour offrir un tableau au Musée d'Orsay.

Article rédigé par Désintox - Arte

D'où vient l’intox ? Alors que LFI ne cesse de dénoncer la richesse indécente du français Bernard Arnault, président de LVMH et homme le plus riche du monde les présentateurs Alain Marschall et Olivier Truchot ont voulu donner une leçon à la députée insoumise, Danièle Obono, sur BFM. Leur argument choc ? Le groupe LVMH a notamment permis l’acquisition, par le musée d’Orsay, d’une toile de Gustave Caillebotte estimée à 43 millions d’euros. «Qui a permis l’achat ? Bernard Arnaud. LVMH. Est-ce qu’on peut dire merci Bernard Arnault pour ce chef-d’œuvre. (...)Non, non, mais est-ce que vous pouvez dire merci à Bernard Arnault (...) «Il offre 43 millions d’euros une toile au musée d’Orsay» Pourquoi c'est faux ? Problème, cette présentation est largement trompeuse car une grande partie de la somme versée pourra être récupérée sous forme de déduction fiscale. En 2020, le ministère de la culture avait classé La Partie de bateau, l’oeuvre peinte en 1878 par Gustave Caillebotte, comme trésor national. L‘Etat disposait alors de trente mois pour l’acheter. Mais le musée d’Orsay , dont le budget d’acquisition est plafonné à 3 millions d’euros, ne pouvait acquérir seul. Le ministère a donc décidé de lancer en mars 2022 un appel au mécénat qui prévoit un dispositif particulièrement incitatif. En effet, depuis 2003, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 90% du don, dans la limite de 50 % de l’impôt dû. Si le groupe LVMH, habitué de ce genre de dispositif, décide de faire jouer cet avantage fiscal, une grande partie des 43 millions mis sur la table proviendra in fine de la poche des contribuables. De quoi relativiser très largement la générosité du numéro un mondial du luxe. Retrouvez Désintox :

