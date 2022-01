Vidéo Féminicides : Valérie Pécresse plaide pour la "création d'une justice spécialisée"

Interrogée sur les violences faites aux femmes, Valérie Pécresse assure sur franceinfo que la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron sur ce sujet "est encore une grande cause pour rien, encore des promesses sans résultat". Invitée des "Matins présidentiels", la candidate LR à la présidentielle assure qu'avoir une femme présidente de la République "ça permettra d'avoir une attention plus particulière à la situation des femmes".

Valérie Pécresse rappelle que "nous avons vécu un nombre d'événements absolument tragiques depuis janvier et je ne vois aucun candidat se préoccuper vraiment de cette situation". Elle propose ainsi "la création d'une justice spécialisée avec la possibilité d'avoir des ordonnances de protection en moins de six jours et c'est ce qui se passe en Espagne. Ce n'est pas du tout ce qui se passe en France".

"Il faut que dans les 24 ou 48 heures l'ordonnance de protection soit prononcée"

La candidate LR précise cette proposition : "Cela veut dire qu'une femme qui vient déposer plainte ce ne sera plus une main courante. Et c'est ça le sujet. Il faut former les policiers qui vont la recevoir. Il faut que dans les 24 ou 48 heures l'ordonnance de protection soit prononcée, au plus tard dans les six jours."

Concernant le mari ou l'ex-conjoint violent, pour Valérie Pécresse, "il y a deux cas de figure : avec une ordonnance d'éloignement il n'a plus le droit de s'approcher, soit [la femme] préfère s'éloigner de l'appartement pour se protéger, et là, il faut lui réserver en priorité une place dans le logement social".

Reste un point, "la prévention", dont selon Valérie Pécresse "on ne parle jamais" : "Je pense que le sujet des violences faites aux femmes c'est de la prévention dès l'école. Il faut lancer des campagnes dans l'éducation nationale : 'Tu m'aimes, tu me respectes'. Et il faut aussi populariser le 'violentomètre'. C'est un outil de travail pour faire de la prévention avec les jeunes qui montre quand un comportement c'est de l'amour et quand un comportement commence à devenir de l'emprise ou de la violence".